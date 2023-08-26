Як доглядати за геранню після цвітіння: пишним кущам позаздрять усі

Розповідаємо, коли та як обрізати герань на зиму

Пишна герань, також відома як пеларгонія, може стати справжньою прикрасою вашого квітника. Щоб ця чудова рослина порадувала вас своїм яскравим цвітінням навесні, їй потрібно приділити особливу увагу наприкінці літа. Також не забудьте зайнятися пересадкою півонії в серпні, якщо у вас є ці квіти.

Як інформує Ukr.Media, ви зможете зберегти дорослі кущики герані в хорошому стані, дотримуючись цих простих порад. Крім того, ви також виростите багато молодих та здорових рослин.

Що зробити, щоб герань пустила коріння

Кущі, вирощені з пагонів, що обрізали восени, зацвітуть вже через півроку і прикрасять будинок. Але вкорінення герані у звичайній воді може обернутися швидким загниванням і загибеллю живців.

У воду з живцями рекомендується додавати якийсь із цих компонентів і складів:

цеоліт;

гілочка ялиці;

пісок та перліт;

ґрунт із піноскла;

трохи деревного вугілля, торф, подрібнене піноскло та перліт.

Ці компоненти допоможуть запобігти утворенню гнилі на корінні. Також ви можете додати у воду стимулятор росту коріння.

Як і коли правильно обрізати герань восени

Коли герань відцвіте, експерти радять обрізати довгі стебла рослин, які не вписуються в основну крону. Стебло обрізається не більше ніж наполовину. Живці, які потім ставляться у воду для укорінення, потрібно кілька годин просушити на сонці.

Перед тим, як робити обрізку, видаліть висохлі, пошкоджені та пожовклі листя й гілки. Щоб кущ вийшов більш пишним, прищепіть відростки так, щоб на них не залишалося більше, ніж чотири бруньки.

Раніше ми розповідали, чим полити герань, щоб вона пишно цвіла. Цей натуральний інгредієнт є на кожній кухні.