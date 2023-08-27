Что нужно сделать с розами, чтобы цветок не превратился в шиповник: действенные меры

Опытные садоводы знают, как предотвратить появление шиповника и сохранить пышное цветение роз на своем участке

Выращивание роз требует от дачников усилий, включая удобрение цветов полезными подкормками. Неприятно, если из ухоженного растения начнет образовываться шиповник, к счастью, этому легко помешать.

Опытные дачники делятся простыми советами, которые помогут предотвратить превращение роз в шиповник. Об этом рассказывает Телеграм-канал "Садівник".

Почему роза превращается в шиповник? Причин масса. К примеру, ошибки в агротехнике или неправильная обрезка. Заметить проблему легко: как только шипы становятся более мелкими и их количество растет. Еще один "звоночек", на который стоит обратить внимание, позеленение молодых побегов роз, которые должны быть красными.

Что делать, если розы начинают превращаться в шиповник? Во-первых, поработайте с почвой и выломайте ненужные побеги шиповника. Не бойтесь немного углубляться в корни.

Во-вторых, проведите обработку роз. На места среза нанесите древесную золу, закройте грунтом. Спустя пять дней понадобится подкормка. Для этого удобрите розы суперфосфатом в соотношении 50 г на 10 литров воды. Цветоводы могут повторять меры, пока на шиповник не останется и намека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные садовники не прекращают удобрять розы даже в августе и сентябре. Три полезные подкормки укрепят растение и помогут цветам пережить зиму.