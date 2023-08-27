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Що потрібно зробити з трояндами, щоб квітка не перетворилася на шипшину: дієві заходи

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Троянди – прикраса будь-якого саду Новина оновлена 27 серпня 2023, 17:05
Троянди – прикраса будь-якого саду. Фото Freepik

Досвідчені садівники знають, як запобігти появі шипшини та зберегти пишне цвітіння троянд на своїй ділянці

Вирощування троянд вимагає від дачників зусиль, включаючи удобрення квітів корисними підживленнями. Неприємно, якщо з доглянутої рослини почне утворюватися шипшина, на щастя, цьому легко завадити.

Досвідчені дачники діляться простими порадами, які допоможуть запобігти перетворенню троянд на шипшину. Про це розповідає Телеграм-канал "Садівник".

Чому троянда перетворюється на шипшину? Причин маса. Наприклад, помилки в агротехніці чи неправильне обрізання. Помітити проблему легко: як тільки шипи стають дрібнішими і їхня кількість зростає. Ще один "дзвіночок", на який варто звернути увагу, позеленіння молодих пагонів троянд, які мають бути червоними.

Що робити, якщо троянди починають перетворюватися на шипшину? По-перше, попрацюйте з ґрунтом і виламайте непотрібні пагони шипшини. Не бійтеся трохи заглиблюватися в коріння.

По-друге, проведіть обробку троянд. На місця зрізу нанесіть деревну золу, закрийте ґрунтом. Через п’ять днів знадобиться підживлення. Для цього удобріть троянди суперфосфатом у співвідношенні 50 г на 10 л води. Квітники можуть повторювати заходи, поки на шипшину не залишиться і натяку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені садівники не припиняють удобрювати троянди навіть у серпні та вересні. Три корисні підживлення зміцнять рослину і допоможуть квітам пережити зиму.

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#Шипшина #Троянди