Що потрібно зробити з трояндами, щоб квітка не перетворилася на шипшину: дієві заходи

Досвідчені садівники знають, як запобігти появі шипшини та зберегти пишне цвітіння троянд на своїй ділянці

Вирощування троянд вимагає від дачників зусиль, включаючи удобрення квітів корисними підживленнями. Неприємно, якщо з доглянутої рослини почне утворюватися шипшина, на щастя, цьому легко завадити.

Досвідчені дачники діляться простими порадами, які допоможуть запобігти перетворенню троянд на шипшину. Про це розповідає Телеграм-канал "Садівник".

Чому троянда перетворюється на шипшину? Причин маса. Наприклад, помилки в агротехніці чи неправильне обрізання. Помітити проблему легко: як тільки шипи стають дрібнішими і їхня кількість зростає. Ще один "дзвіночок", на який варто звернути увагу, позеленіння молодих пагонів троянд, які мають бути червоними.

Що робити, якщо троянди починають перетворюватися на шипшину? По-перше, попрацюйте з ґрунтом і виламайте непотрібні пагони шипшини. Не бійтеся трохи заглиблюватися в коріння.

По-друге, проведіть обробку троянд. На місця зрізу нанесіть деревну золу, закрийте ґрунтом. Через п’ять днів знадобиться підживлення. Для цього удобріть троянди суперфосфатом у співвідношенні 50 г на 10 л води. Квітники можуть повторювати заходи, поки на шипшину не залишиться і натяку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені садівники не припиняють удобрювати троянди навіть у серпні та вересні. Три корисні підживлення зміцнять рослину і допоможуть квітам пережити зиму.