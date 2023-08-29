Подкормите смородину в сентябре этими "отходами": в следующем сезоне получите крупные и сладкие ягоды

Эта хитрость поможет получить вкусные плоды

Опытные дачники знают, что картофельные очистки и слегка подгнившие клубни являются очень ценным субстратом для приготовления органических подкормок. Обычно картофельные очистки отправляют в компост, но некоторые садоводы предпочитают не ждать и использовать ценный продукт для выращивания плодовых кустарников.

Особую ценность такая подкормка имеет для смородины в сентябре, когда с кустов уже снят урожай и подрезаны ветки. Средство не сделает ягоды размером с персик, но на следующий год они станут значительно крупнее и слаще. О том, как использовать картофель для подкормки смородины, написал Telegram-канал СОДа.

После сборки урожая картофеля клубни обычно перебирают. Мелкая картошка, которую отбраковали во время этой процедуры, отлично подойдет для подкормки смородины.

Сделать ее проще простого. Достаточно разрезать клубни и прикопать их в приствольном круге, а затем укрыть слоем мульчи. Для дополнительного утепления можно добавить сено или солому.

Картофель напитает грунт калием и крахмалом, а затем полезные вещества впитают корни смородины. Процесс подпитки ценными веществами начнется в сентябре и продолжится весной. А к моменту сбора урожая ягод смородины будут крупными и сладкими.

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