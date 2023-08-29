Підживіть смородину у вересні цими "відходами": наступного сезону отримаєте великі та солодкі ягоди

Ця хитрість допоможе отримати смачні плоди

Досвідчені дачники знають, що картопляні шкірки й бульби, що злегка підгнили, є дуже цінним субстратом для приготування органічних підживлень. Зазвичай картопляні шкірки відправляють у компост, але деякі садівники вважають за краще не чекати та використовувати цінний продукт для вирощування плодових чагарників.

Особливу цінність таке підживлення має для смородини у вересні, коли з кущів вже знято врожай та підрізано гілки. Засіб не зробить ягоди розміром з персик, але на наступний рік вони стануть значно більшими й солодшими. Про те, як використовувати картоплю для підживлення смородини, написав Telegram-канал СОДа.

Після збирання врожаю картоплі бульби зазвичай перебирають. Дрібна картопля, яку відбракували під час цієї процедури, відмінно підійде для підживлення смородини.

Зробити його дуже просто. Достатньо розрізати бульби й прикопати їх у пристовбуровому колі, а потім укрити шаром мульчі. Для додаткового утеплення можна додати сіно чи солому.

Картопля наситить ґрунт калієм та крохмалем, а потім корисні речовини вберуть коріння смородини. Процес підживлення цінними речовинами розпочнеться у вересні та продовжиться навесні. А до моменту збирання врожаю ягоди смородини будуть великими та солодкими.

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