Как сохранить виноград после сбора урожая: два самых надежных способа

Рассказываем, чем полезен виноград и как его сохранить на подольше

Сроки созревания у ранних сортов винограда приходятся на сентябрь, у очень ранних — на август, у сортов со средними сроками созревания — на первую половину октября. После уборки плодов важно не только знать, как подготовить виноград к зиме, но и как сохранить урожай, чтобы ваш виноград еще не одну неделю служил источником витаминов и других полезных веществ.

Полезные свойства винограда для организма

Это не только вкусная и ароматная, но и ценная с точки зрения здоровья и питания ягода. Виноград содержит:

антиоксиданты;

клетчатку;

витамины С и K, калий и медь, а также фолиевую кислоту.

Таким образом, употребление винограда укрепляет иммунитет и оказывает поддержку сердечно-сосудистой и пищеварительной системам. Кроме того, снижается уровень холестерина и риск развития хронических заболеваний.

Канал "Сучасна дача" советует, как хранить виноград. Из всех методов эти два — самые надежные и простые.

Способы длительного хранения винограда

Как хранить виноград на зиму:

Способ 1 — в ящиках. Выбирайте для винограда деревянные ящики с небольшими щелями между досками, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Ha дно насыпьте опилки с древесины из лиственных пород, положите плотную бумагу или солому. После этого выложите в ящик гроздья винограда широкой частью наверх в один слой и храните в погребе.

— в ящиках. Выбирайте для винограда деревянные ящики с небольшими щелями между досками, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Ha дно насыпьте опилки с древесины из лиственных пород, положите плотную бумагу или солому. После этого выложите в ящик гроздья винограда широкой частью наверх в один слой и храните в погребе. Способ 2 — на проводах. Для этого в погребе натяните на достаточном расстоянии от потолка и стен крепкую проволоку. Развесьте на проволоку виноград таким образом, чтобы гроздья не прикасались к стенам и друг к другу. Срезайте гроздья с частью виноградной лозы, в таком виде при этом способе они будут храниться гораздо дольше.

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