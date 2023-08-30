Как сохранить виноград после сбора урожая: два самых надежных способа
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Рассказываем, чем полезен виноград и как его сохранить на подольше
Сроки созревания у ранних сортов винограда приходятся на сентябрь, у очень ранних — на август, у сортов со средними сроками созревания — на первую половину октября. После уборки плодов важно не только знать, как подготовить виноград к зиме, но и как сохранить урожай, чтобы ваш виноград еще не одну неделю служил источником витаминов и других полезных веществ.
Полезные свойства винограда для организма
Это не только вкусная и ароматная, но и ценная с точки зрения здоровья и питания ягода. Виноград содержит:
- антиоксиданты;
- клетчатку;
- витамины С и K, калий и медь, а также фолиевую кислоту.
Таким образом, употребление винограда укрепляет иммунитет и оказывает поддержку сердечно-сосудистой и пищеварительной системам. Кроме того, снижается уровень холестерина и риск развития хронических заболеваний.
Канал "Сучасна дача" советует, как хранить виноград. Из всех методов эти два — самые надежные и простые.
Способы длительного хранения винограда
Как хранить виноград на зиму:
- Способ 1 — в ящиках. Выбирайте для винограда деревянные ящики с небольшими щелями между досками, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Ha дно насыпьте опилки с древесины из лиственных пород, положите плотную бумагу или солому. После этого выложите в ящик гроздья винограда широкой частью наверх в один слой и храните в погребе.
- Способ 2 — на проводах. Для этого в погребе натяните на достаточном расстоянии от потолка и стен крепкую проволоку. Развесьте на проволоку виноград таким образом, чтобы гроздья не прикасались к стенам и друг к другу. Срезайте гроздья с частью виноградной лозы, в таком виде при этом способе они будут храниться гораздо дольше.
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