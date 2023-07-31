С виноградом и без уксуса: так огурцы вы еще не мариновали
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Один из самых вкусных и оригинальных рецептов
Соленые и хрустящие огурцы – любимое во многих семьях блюдо. К сожалению, многие рецепты приготовления такой закуски предусматривает наличие уксуса. Можно ли закрыть огурцы на зиму без него?
Uaportal делится именно таким рецептом. К тому же, виноград придаст им немного сладкий привкус и невероятный аромат. Огурцы точно не оставят вас равнодушными!
Как замариновать огурцы с виноградом без уксуса
Ингредиенты на 2 трехлитровых банки:
- 1 кг огурцов;
- 1 кг винограда (сорт Изабелла);
- 2 листа хрена;
- 1/2 пучка укропа;
- 4 зубчика чеснока;
- 2 ч. л. сахара;
- 6 ст. л. соли;
- 20 горошин черного перца;
- 4 шт. лаврового листа.
Способ приготовления:
- Огурцы хорошо промыть, замочить в холодной воде на 3 часа.
- Банки вымыть и простерилизовать.
- Промыть виноград, отделить ягоды от гроздьев.
- На дно каждой банки выложить листья хрена, чеснок, лавровый лист. Уложить огурцы и виноград. Сверху добавить укроп.
- Залить огурцы кипятком, прикрыть банку крышкой и оставить на 7-10 минут.
- Жидкость слить в кастрюлю, довести до кипения и снова залить ею огурцы, оставить на 7-10 минут.
- Слить жидкость в кастрюлю, поставить ее на огонь. Добавить сахар, соль перец, довести маринад до кипения и залить огурцы.
- Банки накрыть крышками, поставить в кастрюлю с водой и простерилизовать на маленьком огне 20 минут. Закатать, поставить крышкой вниз и охладить.
Храните маринованные огурцы в соответствии с советами "Телеграфа" и хрустите зимой с удовольствием! Приятного аппетита!