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С виноградом и без уксуса: так огурцы вы еще не мариновали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Маринованные огурцы без уксуса, но с виноградом
Маринованные огурцы без уксуса, но с виноградом. Фото shuba.life

Один из самых вкусных и оригинальных рецептов

Соленые и хрустящие огурцы – любимое во многих семьях блюдо. К сожалению, многие рецепты приготовления такой закуски предусматривает наличие уксуса. Можно ли закрыть огурцы на зиму без него?

Uaportal делится именно таким рецептом. К тому же, виноград придаст им немного сладкий привкус и невероятный аромат. Огурцы точно не оставят вас равнодушными!

Как замариновать огурцы с виноградом без уксуса

Ингредиенты на 2 трехлитровых банки:

  • 1 кг огурцов;
  • 1 кг винограда (сорт Изабелла);
  • 2 листа хрена;
  • 1/2 пучка укропа;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 2 ч. л. сахара;
  • 6 ст. л. соли;
  • 20 горошин черного перца;
  • 4 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

  1. Огурцы хорошо промыть, замочить в холодной воде на 3 часа.
  2. Банки вымыть и простерилизовать.
  3. Промыть виноград, отделить ягоды от гроздьев.
  4. На дно каждой банки выложить листья хрена, чеснок, лавровый лист. Уложить огурцы и виноград. Сверху добавить укроп.
  5. Залить огурцы кипятком, прикрыть банку крышкой и оставить на 7-10 минут.
  6. Жидкость слить в кастрюлю, довести до кипения и снова залить ею огурцы, оставить на 7-10 минут.
  7. Слить жидкость в кастрюлю, поставить ее на огонь. Добавить сахар, соль перец, довести маринад до кипения и залить огурцы.
  8. Банки накрыть крышками, поставить в кастрюлю с водой и простерилизовать на маленьком огне 20 минут. Закатать, поставить крышкой вниз и охладить.

Храните маринованные огурцы в соответствии с советами "Телеграфа" и хрустите зимой с удовольствием! Приятного аппетита!

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