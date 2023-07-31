С виноградом и без уксуса: так огурцы вы еще не мариновали

Один из самых вкусных и оригинальных рецептов

Соленые и хрустящие огурцы – любимое во многих семьях блюдо. К сожалению, многие рецепты приготовления такой закуски предусматривает наличие уксуса. Можно ли закрыть огурцы на зиму без него?

Uaportal делится именно таким рецептом. К тому же, виноград придаст им немного сладкий привкус и невероятный аромат. Огурцы точно не оставят вас равнодушными!

Как замариновать огурцы с виноградом без уксуса

Ингредиенты на 2 трехлитровых банки:

1 кг огурцов;

1 кг винограда (сорт Изабелла);

2 листа хрена;

1/2 пучка укропа;

4 зубчика чеснока;

2 ч. л. сахара;

6 ст. л. соли;

20 горошин черного перца;

4 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

Огурцы хорошо промыть, замочить в холодной воде на 3 часа. Банки вымыть и простерилизовать. Промыть виноград, отделить ягоды от гроздьев. На дно каждой банки выложить листья хрена, чеснок, лавровый лист. Уложить огурцы и виноград. Сверху добавить укроп. Залить огурцы кипятком, прикрыть банку крышкой и оставить на 7-10 минут. Жидкость слить в кастрюлю, довести до кипения и снова залить ею огурцы, оставить на 7-10 минут. Слить жидкость в кастрюлю, поставить ее на огонь. Добавить сахар, соль перец, довести маринад до кипения и залить огурцы. Банки накрыть крышками, поставить в кастрюлю с водой и простерилизовать на маленьком огне 20 минут. Закатать, поставить крышкой вниз и охладить.

Храните маринованные огурцы в соответствии с советами "Телеграфа" и хрустите зимой с удовольствием! Приятного аппетита!