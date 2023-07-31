З виноградом та без оцту: так огірки ви ще не маринували

Один з найсмачніших та оригінальних рецептів

Солоні та хрусткі огірки – улюблена у багатьох сім’ях страва. На жаль, багато рецептів приготування такої закуски передбачає наявність оцту. Чи можна закрити огірки на зиму без нього?

Uaportal ділиться саме таким рецептом. До того ж, виноград надасть їм трохи солодкого присмаку та неймовірного аромату. Огірки точно не залишать вас байдужими!

Як замаринувати огірки з виноградом без оцту

Інгредієнти на 2 трилітрові банки:

1 кг огірків;

1 кг винограду (сорт Ізабелла);

2 листи хрону;

1/2 пучка кропу;

4 зубчики часнику;

2 ч. л. цукру;

6 ст. л. солі;

20 горошин чорного перцю;

4 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

Огірки добре промити, замочити у холодній воді на 3 години. Банки вимити та простерилізувати. Промити виноград, відокремити ягоди від грон. На дно кожної банки викласти листя хрону, часник, лавровий лист. Укласти огірки та виноград. Зверху додати кріп. Залити огірки окропом, прикрити банку кришкою та залишити на 7-10 хвилин. Рідку злити в каструлю, довести до кипіння і знову залити нею огірки, залишити на 7-10 хвилин. Злити рідину в каструлю, поставити на вогонь. Додати цукор, сіль, перець, довести маринад до кипіння і залити огірки. Банки накрити кришками, поставити в каструлю з водою та простерилізувати на маленькому вогні 20 хвилин. Закачати, поставити кришкою донизу та охолодити.

Зберігайте мариновані огірки відповідно до порад "Телеграфа" і хрустіть взимку із задоволенням! Смачного!