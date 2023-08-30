Як зберегти виноград після збирання врожаю: два найнадійніші способи

Розповідаємо, чим корисний виноград та як його зберегти на довше

Терміни дозрівання у ранніх сортів винограду припадають на вересень, у ранніх — на серпень, у сортів із середніми термінами дозрівання — на першу половину жовтня. Після збирання плодів важливо не тільки знати, як підготувати виноград до зими, але і як зберегти врожай, щоб ваш виноград ще не один тиждень служив джерелом вітамінів та інших корисних речовин.

Корисні властивості винограду для організму

Це не тільки смачна та ароматна, а й цінна з погляду на здоров’я та харчування ягода. Виноград містить:

антиоксиданти;

клітковину;

вітаміни С і K, калій та мідь, а також фолієву кислоту.

Таким чином, вживання винограду зміцнює імунітет та надає підтримку серцево-судинній та травній системам. Крім того, знижується рівень холестерину та ризик розвитку хронічних захворювань.

Канал "Сучасна дача" радить, як зберігати виноград. З усіх методів ці два — найнадійніші та найпростіші.

Способи тривалого зберігання винограду

Як зберігати виноград на зиму:

Спосіб 1 — у ящиках. Вибирайте для винограду дерев’яні ящики з невеликими щілинами між дошками, щоб забезпечити циркуляцію повітря. На дно насипте тирсу з деревини з листяних порід, покладіть щільний папір або солому. Після цього викладіть в ящик грона винограду широкою частиною вгору в один шар і зберігайте в льоху.

— у ящиках. Вибирайте для винограду дерев’яні ящики з невеликими щілинами між дошками, щоб забезпечити циркуляцію повітря. На дно насипте тирсу з деревини з листяних порід, покладіть щільний папір або солому. Після цього викладіть в ящик грона винограду широкою частиною вгору в один шар і зберігайте в льоху. Спосіб 2 — на дротах. Для цього в льоху натягніть на достатній відстані від стелі та стін міцний дріт. Розвісьте на дріт виноград таким чином, щоб грона не торкалися стін і один до одного. Зрізайте грона з частиною виноградної лози, у такому вигляді при цьому способі вони зберігатимуться набагато довше.

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