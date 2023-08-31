Фролов день 31 августа: что можно и нельзя делать в последний день лета

Вот почему сегодня нельзя заниматься ремонтом и рыбачить

Христиане восточного обряда по церковному календарю 31 августа отмечает день памяти мучеников Фрола и Лавра. В народном календаре последний летний месяц также известный как Фролов день, украинцы провожают лето.

В старину в этот день было запрещено использовать лошадей в работе. С самого утра заботились о них: очищали, умывали, украшали гривы, а затем отводили на отдых и орошали святой водой, которая являлась некой защитой животных от болезней и нечистой силы.

Фролов день подходит для начала новых начинаний, продвижения вперед и личного развития. Одновременно важно проявлять выдержку и внимательность, поступать с осознанностью и ответственностью, придерживаясь своих обязательств перед другими людьми.

Что нельзя делать 31 августа

Ездить на лошадях, эксплуатировать их — в семью может прийти беда.

Заниматься ремонтом – можно получить серьезную травму.

Рыбачить — легко потерять накопленные деньги.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода с 1 сентября. Одним областям обещают сильную жару, а другим — прохладу и осадки.