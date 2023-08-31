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Фролов день 31 серпня: що можна і не варто робити в останній день літа

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Не можна було 31 серпня залучати коней до роботи
Не можна було 31 серпня залучати коней до роботи. Фото Freepik

Ось чому сьогодні не можна займатися ремонтом та рибалити

Християни східного обряду за церковним календарем 31 серпня відзначають день пам’яті мучеників Фрола та Лавра. У народному календарі останній літній місяць також відомий як Фролов день, українці проводжають літо.

У старину в цей день було заборонено використовувати коней. З самого ранку дбали про них: очищали, вмивали, прикрашали гриви, а потім відводили на відпочинок і зрошували святою водою, яка була захистом тварин від хвороб і нечистої сили.

Фролов день підходить для початку нових починань, просування вперед та особистого розвитку. Одночасно важливо проявляти витримку та уважність, діяти з усвідомленістю та відповідальністю, дотримуючись своїх зобов’язань перед іншими людьми.

Що не можна робити 31 серпня

  • Їздити на конях, експлуатувати їх — у сім’ю може прийти біда.
  • Займатися ремонтом — можна отримати серйозну травму.
  • Рибалити — легко втратити накопичені гроші.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода з 1 вересня. Одним областям обіцяють сильну спеку, а іншим — прохолоду та опади.

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