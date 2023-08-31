Фролов день 31 серпня: що можна і не варто робити в останній день літа

Ось чому сьогодні не можна займатися ремонтом та рибалити

Християни східного обряду за церковним календарем 31 серпня відзначають день пам’яті мучеників Фрола та Лавра. У народному календарі останній літній місяць також відомий як Фролов день, українці проводжають літо.

У старину в цей день було заборонено використовувати коней. З самого ранку дбали про них: очищали, вмивали, прикрашали гриви, а потім відводили на відпочинок і зрошували святою водою, яка була захистом тварин від хвороб і нечистої сили.

Фролов день підходить для початку нових починань, просування вперед та особистого розвитку. Одночасно важливо проявляти витримку та уважність, діяти з усвідомленістю та відповідальністю, дотримуючись своїх зобов’язань перед іншими людьми.

Що не можна робити 31 серпня

Їздити на конях, експлуатувати їх — у сім’ю може прийти біда.

Займатися ремонтом — можна отримати серйозну травму.

Рибалити — легко втратити накопичені гроші.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода з 1 вересня. Одним областям обіцяють сильну спеку, а іншим — прохолоду та опади.