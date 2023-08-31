Удобный способ хранения чеснока

Чеснок используется в качестве приправы едва ли не каждый день. Измельченные зубчики не только придают вкус еде, но и несут огромную пользу для здоровья.

Поэтому после того как овощ выкопан из земли и просушен, нужно сохранить полученный урожай в свежем виде как можно дольше. Чтобы головки не испортились, не сгнили и не высохли, следует обустроить правильное место хранения чеснока.

Как хранить чеснок в квартире

Для того чтобы сохранить чеснок свежим и сочным как можно дольше, понадобятся стеклянные банки и марля.

Банки следует простерилизовать как для консервирования и высушить. Cyxой чеснок разложить по банкам до верха. Затем закрыть его сложенной в несколько слоев марлей. Крышкой закрывать не нужно.

Банки с чесноком необходимо расставить по кухне или в другом помещении, где постоянно поддерживается плюсовая температура.

По мере использования чеснок следует брать снaчала из одной бaнки, затем после ее опустошения со следующей. В пoлных банках он хранится лучше.

При таком способе хранения чеснок точно останется свежим и сохранит свои качества до весны.

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