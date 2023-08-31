Не висохне та не пожовкне: як зберігати часник без холодильника

Зручний спосіб зберігання часнику

Часник використовується як приправа чи не кожен день. Подрібнені зубчики не тільки надають смаку їжі, але й несуть величезну користь для здоров’я.

Тому після того, як овоч викопаний із землі і просушений, потрібно зберегти отриманий урожай у свіжому вигляді якомога довше. Щоб голівки не зіпсувалися, не згнили і не висохли, слід облаштувати місце зберігання часнику.

Як зберігати часник у квартирі

Для того, щоб зберегти часник свіжим та соковитим якомога довше, знадобляться скляні банки та марля.

Банки слід простерилізувати як для консервування та висушити. Сухий часник розкласти по банках до верху. Потім закрити його складеною в кілька шарів марлею. Кришкою закривати не потрібно.

Банки з часником необхідно розставити на кухні або в іншому приміщенні, де постійно підтримується плюсова температура.

У міру використання часник слід брати спочатку з однієї банки, потім після її спустошення з наступної. У повних банках він зберігається краще.

За такого способу зберігання часник точно залишиться свіжим і збереже свої якості до весни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати капусту взимку у квартирі.