Буде соковитою та хрумкою: як зберігати капусту без льоху

Грамотне зберігання збереже всі вітаміни та смак капусти

Білокачанна капуста — один з найулюбленіших і найкорисніших овочів, який у тому чи іншому вигляді цілий рік присутній на столі. Без неї неможливо приготувати борщ. Капусту можна їсти сирою, використовувати для пирогів, або замаринувати її.

Будь-яка господарка зацікавлена в тому, щоб заготовлена на зиму капуста якомога довше зберігала свої властивості, не чорніла та не гнила. Для цього необхідно забезпечити правильні умови зберігання.

Як зберігати капусту

Як і у випадку з картоплею, ідеальним місцем для зберігання капусти є добре обладнаний льох. Оптимальна температура зберігання капусти – від 0 до +1°С при вологості 80-95%. Але зберегти капусту соковитою та хрумкою можна навіть у квартирі.

Для тривалого зберігання потрібно віддати перевагу середнім та пізнім сортам капусти, які можуть залишатися свіжими від 3 місяців до року. Варто врахувати, що якщо перед збиранням капусти стояв дощовий сезон, вона зберігатиметься не так довго, як би був сухий сезон.

Щоб довше зберегти врожай, зрізати капусту краще сухого сонячного дня.

Як зберігати капусту в холодильнику

Перед закладанням у холодильник овоч потрібно просушити. Для тривалого зберігання годяться лише щільні, пружні овочі. Качан потрібно відрізати, залишивши тільки 3-4 см. Верхнє листя обривати не потрібно.

Підготовлений плід оберніть харчовою плівкою у 2-3 шари. Можна скласти капусту в поліетиленові пакети, але в такому випадку обов’язково створити ефект вакууму, щоб не було зайвого повітря. При утворенні конденсату плівку чи пакет потрібно поміняти.

Як зберігати капусту на балконі

На балконі необхідно підготувати утеплені пінопластом коробки чи ящики. У них покласти обмотану харчовою плівкою капусту. При сильному похолоданні зверху укутати ковдрою. Не допускайте промерзання капусти або підвищення температури.

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