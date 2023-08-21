Довго зберігатимуться і не втратять смаку: як правильно збирати волоські горіхи

Дуже важливо вчасно зібрати волоські горіхи та підготувати до зберігання

Від того, як і коли буде зібрано волоський горіх, залежатиме його смак і те, як довго зберігатиметься врожай. Крім того, що плоди потрібно зібрати вчасно, після цього потрібно їх правильно просушити.

Коли збирати волоські горіхи

Час дозрівання волоського горіха залежить сорту та погодних умов. Найчастіше збирання врожаю проводять у серпні-вересні. Деякі сорти збирають навіть у жовтні.

На зрілість волоського горіха вказують зовнішні ознаки:

розтріскування навколоплідника,

тверда шкаралупа світло-коричневого кольору,

вологе важке ядро,

пожовтіння листя на дереві.

Як правильно збирати волоські горіхи

Шкірка волоського горіха містить речовину юглон, яка забарвлює шкіру в темний колір. Тому збирати врожай краще у рукавичках.

Збирання врожаю починають із горіхів, які самостійно впали на землю. Робити це потрібно щодня, бо згодом шкірка горіха чорніє, стає м’якою і її дуже складно видалити.

Зрілі горіхи, які залишилися на гілках, збирають після того, як потрусять дерево.

Всі зібрані волоські горіхи слід очистити від навколоплідної шкірки, скласти у відро або таз і промити під сильним струменем води. Після цього горіхи потрібно кілька годин потримати на сонці та відправити сушитися.

Як сушити волоські горіхи

Перед зберіганням зібрані та вимиті волоські горіхи необхідно правильно просушити. Інакше врожай або запліснявіє, або пересохне і втратить свій смак.

Горіхи сушать на сітці або будь-якій решітчастій поверхні в приміщенні, яке добре провітрюється. У процесі сушіння плоди періодично перевертають.

Якщо таких умов немає, волоські горіхи можна просушити у духовці. Плоди потрібно розкласти на противні та сушити з відкритими дверцятами при температурі близько 50°С. на це піде близько 3 години.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити горіхи голими руками.