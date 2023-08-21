Будут долго храниться и не потеряют вкус: как правильно собирать грецкие орехи

Очень важно вовремя собрать грецкие орехи и подготовить к хранению

От того, как и когда будет собран грецкий орех, будет зависеть его вкус и то, как долго будет храниться урожай. Кроме того, что плоды нужно собрать вовремя, после этого нужно правильно их просушить.

Когда собирать грецкие орехи

Время созревания грецкого ореха зависит от сорта и погодных условий. В большинстве случаев сбор урожая проводят в августе-сентябре. Некоторые сорта собирают даже в октябре.

На зрелость грецкого ореха указывают внешние признаки:

растрескивание околоплодника,

твердая скорлупа светло-коричневого цвета,

влажное увесистое ядро,

пожелтение листвы на дереве.

Как правильно собирать грецкие орехи

Кожура грецкого ореха содержит вещество юглон, которое окрашивает кожу в темный цвет. Поэтому собирать урожай лучше в перчатках.

Сбор урожая начинают с орехов, которые самостоятельно упали на землю. Делать это нужно каждый день, потому что со временем кожура ореха чернеет, становится мягкой и ее очень сложно удалить.

Зрелые орехи, которые остались на ветках собирают после того как потрусят дерево.

Все собранные грецкие орехи следует очистить от околоплодной кожуры, сложить в ведро или таз и промыть под сильной струей воды. После этого орехи нужно несколько часов подержать на солнце и отправить сушиться.

Как сушить грецкие орехи

Перед хранением собранные и вымытые грецкие орехи необходимо правильно просушить. Иначе урожай либо заплесневеет, либо пересохнет и потеряет свой вкус.

Орехи сушат на сетке или любой решетчатой поверхности в помещении, которое хорошо проветривается. В процессе сушки плоды периодически переворачивают.

Если таких условий нет, грецкие орехи можно просушить в духовке. Плоды нужно разложить на протвине и сушить с открытой дверцей при температуре около 50°С. на это уйдет около 3 часов.

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