Сколько нужно сушить чеснок перед хранением: правильный ответ мало кто знает

Перед уборкой на зимнее хранение чеснок следует хорошо просушить

В зависимости от вида урожай чеснока собирают с середины июля и вплоть до сентября. После того как головки чеснока выкопаны из земли их нельзя сразу же отправлять в подвал или погреб на зимнее хранение. К долгому хранению культуру нужно подготовить.

Первым делом после выкапывания чеснок нужно высушить. Сушка помогает предотвратить появление плесени и дольше хранить урожай.

Место для сушки должно хорошо проветриваться, оберегая головки от дождя и прямых солнечных лучей. Для этого подойдет навес, крытая веранда или гараж.

Лучше всего раскладывать чеснок на сетчатых лотках или ситах. Таким образом можно добиться равномерного высыхания.

Не рекомендуется срезать листья чеснока до окончания сушки. Они облегчают перемещение влаги из луковиц во внешнюю среду. Если их срезать слишком рано, это может затруднить процесс сушки и ухудшить качество чеснока.

Чесноку требуется не менее трех недель, чтобы полностью высохнуть. За это время влага внутри луковиц постепенно испаряется.

Как только головки чеснока полностью высохнут, аккуратно удалите с них сухие листья. Затем обрежьте стебли примерно на 4 сантиметра от головки. Корни рекомендуется обрезать примерно на 2-4 миллиметра. Небольшая обрезка корней обеспечивает более чистый товарный вид и снижает риск развития плесени при хранении. После обрезки стеблей и корней дайте луковицам чеснока высохнуть еще несколько дней. Это дополнительное время сушки гарантирует, что у свежих срезов, сделанных в процессе обрезки, будет достаточно времени для запечатывания. Правильно высушенные срезы сведут к минимуму риск попадания в головки бактерий или болезнетворных микроорганизмов.

Только после этих процедур чеснок можно отправлять на длительное хранение. Для этого нужно выбрать прохладное место — кладовую или подвал. Лучше всего хранить чеснок в сетчатых мешках, корзинах или воздухопроницаемых контейнерах, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха и предотвратить накопление влаги.

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