Скільки потрібно сушити часник перед зберіганням: правильну відповідь мало хто знає

Перед збиранням на зимове зберігання часник слід добре просушити

Залежно від виду врожай часнику збирають із середини липня й аж до вересня. Після того, як головки часнику викопані із землі, їх не можна відразу ж відправляти в підвал або льох на зимове зберігання. До тривалого зберігання культуру необхідно підготувати.

Насамперед після викопування часник потрібно висушити. Сушіння допомагає запобігти появі плісняви та довше зберігати врожай.

Місце для сушіння повинне добре провітрюватися, оберігаючи головки від дощу та прямих сонячних променів. Для цього підійде навіс, крита веранда чи гараж. Найкраще розкладати часник на сітчастих лотках чи ситах. Таким чином можна досягти рівномірного висихання.

Не рекомендується зрізати листя часнику до закінчення сушіння. Вони полегшують переміщення вологи з цибулин у зовнішнє середовище. Якщо їх зрізати дуже рано, це може ускладнити процес сушіння та погіршити якість часнику.

Часнику потрібно не менше трьох тижнів, щоб повністю висохнути. За цей час волога всередині цибулин поступово випаровується.

Як тільки головки часнику повністю висохнуть, акуратно видаліть з них сухе листя. Потім обріжте стебла приблизно 4 сантиметри від головки. Коріння рекомендується обрізати приблизно на 2-4 міліметри. Невелика обрізка коренів забезпечує чистіший товарний вигляд і знижує ризик розвитку цвілі при зберіганні. Після обрізки стебел і коріння дайте часнику висохнути ще кілька днів. Цей додатковий час сушіння гарантує, що у свіжих зрізів, зроблених у процесі обрізки, буде достатньо часу для запечатування. Правильно висушені зрізи зведуть до мінімуму ризик потрапляння у голівки бактерій чи хвороботворних мікроорганізмів.

Тільки після цих процедур часник можна відправляти на тривале зберігання. Для цього потрібно вибрати прохолодне місце — комору або підвал. Найкраще зберігати часник у сітчастих мішках, кошиках або повітропроникних контейнерах, щоб забезпечити правильну циркуляцію повітря та запобігти накопиченню вологи.

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