Будет сочной и хрустящей: как хранить капусту без погреба

Грамотное хранение сохранит все витамины и вкус капусты

Белокочанная капуста — один из самых любимых и полезных овощей, который в том или ином виде круглый год присутствует на столе. Без нее невозможно приготовить борщ. Капусту можно есть сырой, использовать для пирогов, или замариновать ее.

Любая хозяйка заинтересована в том, чтобы заготовленная на зиму капуста как можно дольше сохраняла свои свойства, не чернела и не гнила. Для этого нужно обеспечить правильные условия хранения.

Как хранить капусту

Как и в случае с картофелем, идеальным местом для хранения капусты является хорошо оборудованный погреб. Оптимальная температура для хранения капусты – от 0 до +1°С при влажности 80-95%. Но сохранить капусту сочной и хрустящей можно даже в квартире.

Для длительного хранения нужно отдать предпочтение средним и поздним сортам капусты, которые могут оставаться свежими от 3 месяцев до года.

Стоит учесть, что если перед сбором капусты стоял дождливый сезон храниться она будет не так долго, как если бы был сухой сезон.

Чтобы дольше сохранить урожай, срезать капусту лучше в сухой солнечный день.

Как хранить капусту в холодильнике

Перед закладкой в холодильник овощ нужно просушить. Для длительного хранения годятся только плотные, упругие овощи. Кочерыжку нужно отрезать, оставив только 3-4 см. Верхние листья обрывать не нужно.

Подготовленный плод оберните пищевой пленкой в 2-3 слоя. Можно сложить капусту в полиэтиленовые пакеты, но в таком случае обязательно создать эффект вакуума, чтобы не было лишнего воздуха. При образовании конденсата пленку или пакет нужно поменять.

Как хранить капусту на балконе

На балконе необходимо подготовить утепленные пенопластом коробки или ящики. В них положить обмотанную пищевой пленкой капусту. При сильном похолодании сверху укутать одеялом. Не допускайте промерзания капусты или значительного повышения температуры.

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