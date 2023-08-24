На весну буде чудовий урожай: основні правила посадки озимої цибулі

Щоб цибуля взимку не пропала на грядках, важливо провести правильну підготовку

Після збирання врожаю в кінці літа і восени, можна зробити ще багато справ, і посадити ще багато рослин. Щобільше, врожай деяких із них можна зібрати ще про настання зими. Однак сьогодні ми хочемо поговорити про ті рослини, які можуть залишатися в землі всю зиму, а саме про цибулю.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, основна перевага вирощування озимої цибулі полягає в тому, що її садять зазвичай у жовтні, тому культура має більш тривалий вегетаційний період і цибулини виходять більше, ніж при весняній посадці. Така сіянка менше стрілкується і зустрічається з меншою кількістю шкідників, хоча зимові вологі умови можуть призвести до їх загнивання. Тому важливо правильно цибулю посадити.

Як правильно висаджувати озиму цибулю

Підготовка грядки під озиму цибулю включає.

очищення від бур’янів;

розпушування:

внесення добрив;

регулювання кислотності та структури ґрунту;

мульчування.

Звільнення від бур’янів

Ділянку для озимої цибулі ретельно очищають від рослинних залишків з літа: бадилля, коріння, плодів, що підгнили, а також від небезпечної зеленої маси, на якій залишаються шкідники. За потреби використовують гербіциди.

Перекопування (розпушування)

Найдовше коріння цибулі виростає до 80 см, при цьому воно тонке і дуже тендітне. Це головна причина, чому глибоке перекопування землі перед посадкою така корисна для цибулинних культур. Що глибше, то краще.

Удобрення ґрунту

При осінній висадці цибулі використовують тільки біогумус, добре перероблений компост або низовий торф. Крім органіки в ґрунт вносять і синтетичні добрива: сечовину, суперфосфат та хлористий калій.

Мульчування та інші процедури

Після внесення добрив ґрунт дезінфікують, особливо якщо раніше на ділянці відзначалися спалахи сірої гнилі, борошнистої роси, іржі, фузаріозу. Для цього можна використовувати розчин мідного купоросу (2 ст. л. на 10 л води). А після висадки цибулі грядки мульчують соломою, сіном чи сухими стеблами рослин. Шар виробляють завтовшки 10-15 см.

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