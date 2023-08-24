На весну будет отличный урожай: основные правила посадки озимого лука

Чтобы лук зимой не пропал на грядках, важно провести правильную подготовку

После сбора урожая в конце лета и осенью, можно сделать еще много дел, и посадить еще много растений. Более того, урожай некоторых из них можно собрать еще о наступления зимы. Однако сегодня мы хотим поговорить о тех растениях, которые могут оставаться в земле всю зиму, а именно об озимом луке.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, основное преимущество выращивания озимого лука заключается в том, что его сажают обычно в октябре, поэтому у культуры есть более длительный вегетационный период и луковицы получаются больше, чем при весенней посадке. Такая сеянка меньше стрелкуется и встречается с меньшим количеством вредителей, хотя зимние влажные условия могут привести к их загниванию. Поэтому важно правильно лук посадить.

Как правильно высаживать озимый лук

Подготовка грядки под озимый лук включает.

очистку от сорняков;

рыхление:

внесение удобрений;

регулирование кислотности и структуры почвы;

мульчирование.

Избавление от сорняков

Участок для озимого лука тщательно очищают от растительных остатков с лета: ботвы, корней, подгнивших плодов, а также от опасной зеленой массой, на которой остаются вредители. При необходимости используют гербициды.

Перекапывание (рыхление)

Самые длинные корни лука вырастают до 80 см, при этом они тонкие и очень хрупкие. Это главная причина, почему глубокая перекопка земли перед посадкой так полезна для луковых культур. Чем глубже, тем лучше.

Удобрение почвы

При осенней высадке лука используют только биогумус, хорошо переработанный компост или торф низовой. Кроме органики в почву вносят и синтетические удобрения: мочевину, суперфосфат и хлористый калий.

Мульчирование и другие процедуры

После внесения удобрений почву дезинфицируют, особенно если раньше на участке отмечались вспышки серой гнили, мучнистой росы, ржавчины, фузариоза. Для этого можно использовать раствор медного купороса (2 ст. л. на 10 л воды). А после высадки лука грядки мульчируют соломой, сеном или сухими стеблями растений. Слой производят толщиной в 10-15 см.

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