Почему у комнатных растения желтеют листья: распространенные причины
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Растения тоже нуждаются в уходе
Поливая растения, вы наверняка замечали, что некоторые их листья желтеют и начинают опадать. Если ваши цветы столкнулись с такой проблемой, прислушайтесь к этим советам, чтобы они не опадали и не увядали.
Чаще всего это связано с такой болезнью, как хлороз, когда растения не производят достаточно хлорофилла, пишет портал santeplus. Хлороз имеет множество причин, и важно выявить проблему до того, как ваши растения заболеют. Вот некоторые из них, а также способы их устранения.
Причины, по которым листья вашего растения желтеют
- Недостаток света
Даже если ваши растения находятся в помещении, им необходимо получать определенное количество солнечного света для фотосинтеза и предотвращения пожелтения листьев. Простой способ решить эту проблему – разместить их возле окна с хорошим освещением, они быстро начнут восстанавливать свой цвет.
- Чрезмерный полив
Если листья начинают приобретать темно-желтый цвет, весьма вероятно, что ваше растение было перелито. Это может быть связано с большим количеством воды или трудностью дренажа почвы. Чтобы это узнать, коснитесь земли пальцами. Если она кажется твердой и влажной, значит, дренаж не сливается должным образом. Лучше всего положить под землю толстый слой гравия, чтобы он впитывал влагу.
- Дефицит питательных веществ
Если почва недостаточно удобрена, весьма вероятно, что листья вашего саженца начнут желтеть, так как он не найдет необходимых ему минералов. Чтобы решить эту проблему, замочите несколько гвоздик в воде, когда вода станет достаточно мутной, полейте этой водой растение.
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