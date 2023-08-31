Почему у комнатных растения желтеют листья: распространенные причины

Растения тоже нуждаются в уходе

Поливая растения, вы наверняка замечали, что некоторые их листья желтеют и начинают опадать. Если ваши цветы столкнулись с такой проблемой, прислушайтесь к этим советам, чтобы они не опадали и не увядали.

Чаще всего это связано с такой болезнью, как хлороз, когда растения не производят достаточно хлорофилла, пишет портал santeplus. Хлороз имеет множество причин, и важно выявить проблему до того, как ваши растения заболеют. Вот некоторые из них, а также способы их устранения.

Причины, по которым листья вашего растения желтеют

Недостаток света

Даже если ваши растения находятся в помещении, им необходимо получать определенное количество солнечного света для фотосинтеза и предотвращения пожелтения листьев. Простой способ решить эту проблему – разместить их возле окна с хорошим освещением, они быстро начнут восстанавливать свой цвет.

Чрезмерный полив

Если листья начинают приобретать темно-желтый цвет, весьма вероятно, что ваше растение было перелито. Это может быть связано с большим количеством воды или трудностью дренажа почвы. Чтобы это узнать, коснитесь земли пальцами. Если она кажется твердой и влажной, значит, дренаж не сливается должным образом. Лучше всего положить под землю толстый слой гравия, чтобы он впитывал влагу.

Дефицит питательных веществ

Если почва недостаточно удобрена, весьма вероятно, что листья вашего саженца начнут желтеть, так как он не найдет необходимых ему минералов. Чтобы решить эту проблему, замочите несколько гвоздик в воде, когда вода станет достаточно мутной, полейте этой водой растение.

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