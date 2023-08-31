Чому у кімнатних рослин жовтіє листя: поширені причини

Рослини теж потребують догляду

Поливаючи рослини, ви напевно помічали, що деякі їх листя жовтіють і починають опадати. Якщо ваші квіти зіткнулися з такою проблемою, прислухайтеся до цих порад, щоб вони не опадали і не в’янули.

Найчастіше це пов’язано з такою хворобою, як хлороз, коли рослини не виробляють достатньо хлорофілу, пише портал santeplus. Хлороз має безліч причин, і важливо виявити проблему до того, як ваші рослини захворіють. Ось деякі з них, а також способи їх усунення.

Причини, з яких листя вашої рослини жовтіють

Нестача світла

Навіть якщо ваші рослини знаходяться в приміщенні, їм необхідно отримувати певну кількість сонячного світла для фотосинтезу та запобігання пожовтінню листя. Простий спосіб розв'язати цю проблему – розмістити їх біля вікна з гарним освітленням, вони почнуть відновлювати свій колір.

Надмірний полив

Якщо листя починає набувати темно-жовтий колір, дуже ймовірно, що ваша рослина була перелита. Це може бути пов’язано з великою кількістю води або складністю дренажу ґрунту. Щоб це дізнатися, торкніться землі пальцями. Якщо вона здається твердою та вологою, значить дренаж не зливається належним чином. Найкраще покласти під землю товстий шар гравію, щоб він вбирав вологу.

Дефіцит поживних речовин

Якщо ґрунт недостатньо добрив, дуже ймовірно, що листя вашого саджанця почне жовтіти, тому що він не знайде необхідних йому мінералів. Щоб розв'язати цю проблему, замочіть кілька гвоздик у воді, коли вода стане досить каламутною, полийте цією водою рослину.

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