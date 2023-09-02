Самойлов день: что запрещено делать 2 сентября, чтобы не укоротить свою жизнь

Обязательно в этот день на стол ставили свеклу

По православному календарю, 2 сентября христиане отмечают день памяти библейского пророка Самуила, который также известен в народе как Самойлов день.

Святой считается покровителем и заступником всех мужчин. В этот день в старину жены устраивали богатый обед, а дочери дарили своим отцам вышитые рубашки.

Сельские жители собирали последний урожай моркови и свеклы. Сохранялась также традиция: чем ниже хозяйка наклонится к грядке, тем больше силы она возьмет с земли. Именно 2 сентября люди отправлялись в лес за первым сбором опят.

Вечером в Самойлов день готовили картошку с грибами, веря, что это блюдо привлечет хороший урожай и обеспечит сытую зиму. Стол обязательно украшали свеклой, которую чаще всего собирали незамужние девушки. Существовало поверье, что невесты, которые "почитали" свеклу, обретут больше красоты.

Что нельзя делать 2 сентября

Стричь волосы и ногти — можно укоротить свою жизнь.

Ругаться — плохая примета.

Принимать решения, связанные с любовью и семейной жизнью — все пойдет наперекосяк.

Заводить знакомства — новый человек сможет навредить.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября вступил в силу новый церковный календарь — новоюлианский. Теперь украинцы будут праздновать большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.