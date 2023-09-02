Самійлів день: що заборонено робити 2 вересня, щоб не вкоротити своє життя

Обов’язково цього дня на стіл ставили буряки

За православним календарем, 2 вересня християни відзначають день пам’яті біблійного пророка Самуїла, який також відомий у народі як Самійлів день.

Святий вважається покровителем та заступником усіх чоловіків. Цього дня у давнину дружини влаштовували багатий обід, а дочки дарували своїм батькам вишиті сорочки.

Сільські жителі збирали останній урожай моркви та буряків. Зберігалася також традиція: що нижча господиня нахилиться до грядки, то більше сили вона візьме з землі. Саме 2 вересня люди вирушали до лісу за першим збором опеньків.

Увечері у Самійлів день готували картоплю з грибами, вірячи, що ця страва привабить хороший урожай та забезпечить ситу зиму. Стіл обов’язково прикрашали буряком, який найчастіше збирали незаміжні дівчата. Існувало повір’я, що наречені, які "шанували" буряки, будуть ще більш красивими.

Що не можна робити 2 вересня

Стригти волосся і нігті — можна вкоротити своє життя.

Лаятися — погана прикмета.

Приймати рішення, пов’язані з любов’ю та сімейним життям — все піде шкереберть.

Заводити знайомства – нова людина зможе нашкодити.

Раніше ми повідомляли, що з 1 вересня набув чинності новий церковний календар — новоюліанський. Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями.