Вырастет с две головы: чем непременно нужно подкормить капусту в начале осени
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В результате использования этой подкормки капуста перестает не только болеть
Сентябрь не только время для сбора урожая капусты, но и период, когда среднеспелая и позднеспелая капуста активно развивается. Подкормка, проведенная в начале осени, непосредственно повлияет на качество овощей.
Опытные дачники рекомендуют использовать для этой задачи доломитовую муку, пишет radiotrek. Использование "доломитки" помогает избежать у капусты заболеваний, уменьшает количество улиток-вредителей и способствует росту крупных кочанов.
Кроме этого, среди преимуществ доломитовой муки можно выделить ее єкологичность и способность изменять кислотность почвы. Также вы можете увеличить полезное воздействие этой подкормки, просто добавив к ней борную кислоту.
Как подкормить капусту доломитовой мукой и борной кислотой
Для каждого килограмма муки требуется от 6 до 8 граммов борной кислоты. Затем тщательно перемешайте эту смесь и равномерно распределите под растениями, обеспечивая каждый куст 5-6 столовыми ложками. Разрыхлите поверхностный слой земли в грядках с капустой после выполнения процедуры.
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