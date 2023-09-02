Виросте з дві голови: чим неодмінно потрібно підгодувати капусту на початку осені

В результаті використання цієї підгодівлі капуста перестає не лише хворіти

Вересень — не тільки час для збирання врожаю капусти, але й період, коли середньостигла та пізньостигла капуста активно розвивається. Підгодівля, проведена на початку осені, безпосередньо вплине на якість овочів.

Досвідчені дачники рекомендують використовувати для цього завдання доломітове борошно, пише radiotrek. Використання "доломітки" допомагає уникнути у капусти захворювань, зменшує кількість равликів-шкідників та сприяє зростанню великих качанів.

Крім цього, серед переваг доломітового борошна можна виділити його екологічність та здатність змінювати кислотність ґрунту. Також ви можете збільшити корисну дію цього підживлення, просто додавши до неї борну кислоту.

Як підгодувати капусту доломітовим борошном та борною кислотою

Для кожного кілограма борошна потрібно від 6 до 8 г борної кислоти. Потім ретельно перемішайте цю суміш і розподіліть рівномірно під рослинами, забезпечуючи кожен кущ 5-6 столовими ложками. Розпушуйте поверхневий шар землі в грядках з капустою після виконання процедури.

Раніше ми писали чим обприскати капусту від навали білокрилки. Отрути в цьому випадку не знадобляться.