Як прогнати білокрилку з капусти без отрут: обприскуйте цим

Обприскувати потрібно як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку

Гусениці метеликів-капустяниць, як і колорадські жуки, завдають шкоди молодим пагонам капусти, що призводить до запуску процесу гниття овочів та швидкої втрати врожаю. Особливо небезпечний маленький метелик-шкідник, відомий як білокрилка, який харчується рослинними соками і здатний знищити всю посівну площу в короткі терміни.

Тому потрібно обприскувати листя капусти як зовні, так і зсередини, пише gordonua. Існує ефективний розчин, який допоможе позбавитися білокрилки на капусті без використання хімікатів.

Рецепт розчину для обприскування капусти

Інгредієнти:

500 мл молока

100 мл олії

100 мл рідкого мила

1 ст. л. соди

1 ч. л. меленого чорного перцю

5 л води

Як застосовувати: ретельно змішайте всі компоненти і використайте суміш для наповнення обприскувача. Обробіть обидві сторони листя капусти, приділяючи особливу увагу нижній частині, де зазвичай мешкає шкідник.

Після обробки капусти утворюється захисний бар’єр, який перешкоджає проникненню білокрилки. Повторюйте процедуру кожні два дні, поки комаха повністю не зникне.

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