Как прогнать белокрылку с капусты без ядов: опрыскайте этим

Опрыскивать нужно как с внешней, так и с внутренней стороны

Гусеницы бабочек-капустяниц, как и колорадские жуки, наносят ущерб молодым побегам капусты, что приводит к запуску процесса гниения овощей и быстрой потере урожая. Особенно опасна маленькая бабочка-вредитель, известная как белокрылка, которая питается растительными соками и способна уничтожить всю посевную площадь в короткие сроки. Поэтому требуется опрыскивать листья капусты как снаружи, так и изнутри, пишет gordonua. Существует эффективный раствор, который поможет избавиться от белокрылки на капусте без использования химикатов.

Рецепт раствора для опрыскивания капусты

Ингредиенты:

500 мл молока

100 мл растительного масла

100 мл жидкого мыла

1 ст. л. соды

1 ч. л. молотого черного перца

5 л воды

Как применять: тщательно смешайте все компоненты и используйте получившуюся смесь для наполнения опрыскивателя. Обработайте обе стороны листьев капусты, уделяя особое внимание нижней части, где обычно обитает вредитель.

После обработки капусты образуется защитный барьер, который препятствует проникновению белокрылки. Повторяйте процедуру каждые два дня, пока насекомое полностью не исчезнет.

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