У цикламена пожелтели листья: причина этой проблемы и способы ее устранения

Следуя этим советам, ваш цикламен уже через несколько недель вернет себе здоровье и красоту.

Цикламен – растение, которое отличается особой устойчивостью к холоду. Цветет как осенью, так и зимой, его белые, красные или розовые цветы великолепны. Кстати они также поглощают негативную энергию в доме. Однако может случиться так, что его листья желтеют.

У этого явления есть причина и с ней можно бороться, пишет santeplus. Почему так происходит и как восстановить здоровье растений — читайте дальше.

Почему желтеют листья цикламена

Причиной этой проблемы может быть слишком маленький горшок, плохой полив или недостаток необходимых питательных веществ.

Полив играет основополагающую роль в появлении пожелтевших листьев, особенно если цикламен выращивается в контейнерах. Слишком частый или слишком обильный полив может навредить растению. У него могут загнить корни, что со временем повредит его листья, которые начнут желтеть, а затем буреть. В этом случае они неизбежно упадут. Если почва еще влажная и не пересыхает, на вашем растении также может появиться плесень и грибок. Если это произойдет, можно попробовать больше не поливать растение, пока почва полностью не высохнет.

Если горшок, в котором вы выращиваете цикламен, слишком мал, листья перестанут быть зелеными, а начнут желтеть. Если корни выходят за пределы дренажных отверстий, значит, растению не хватает места. В этом случае вам сразу же потребуется пересадить растение в более высокий и широкий горшок.

Листья могут пожелтеть, если цикламену не хватает необходимых ему питательных веществ. Это может произойти, если почву не меняли или просто потому, что ей нужно больше питательных веществ.

В этом случае можно в фазу цветения добавить разведенное в воде жидкое удобрение. Вам нужно будет повторять этот шаг не реже одного раза в месяц.

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