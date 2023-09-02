У цикламена пожовтіло листя: причина цієї проблеми та способи її усунення

Дотримуючись цих порад, ваш цикламен вже за кілька тижнів поверне собі здоров’я та красу.

Цикламен – рослина, що відрізняється особливою стійкістю до холоду. Цвіте як восени, так і взимку, його білі, червоні або рожеві квіти чудові. До речі, вони також поглинають негативну енергію в будинку. Однак може статися так, що його листя жовтіє.

Це явище має причину і з нею можна боротися, пише santeplus. Чому так відбувається і як відновити здоров’я рослин читайте далі.

Чому жовтіє листя цикламену

Причиною цієї проблеми може бути надто маленький горщик, поганий полив або нестача необхідних поживних речовин.

Полив відіграє основну роль у появі пожовклих листків, особливо якщо цикламен вирощується в контейнерах. Занадто частий або занадто рясний полив може зашкодити рослині. У нього може загнити коріння, що з часом пошкодить його листя, яке почне жовтіти, а потім буріти. І тут вони неминуче впадуть. Якщо ґрунт ще вологий і не пересихає, на вашій рослині також може з’явитися пліснява та грибок. Якщо це станеться, можна спробувати більше не поливати рослину, доки ґрунт повністю не висохне.

Якщо горщик, в якому ви вирощуєте цикламен, занадто малий, листя перестане бути зеленим, а почне жовтіти. Якщо коріння виходить межі дренажних отворів, отже, рослині бракує місця. У цьому випадку вам відразу ж доведеться пересадити рослину у вищий і широкий горщик.

Листя може пожовтіти, якщо цикламену не вистачає необхідних йому поживних речовин. Це може статися, якщо ґрунт не змінювали або просто тому, що йому потрібно більше поживних речовин.

У цьому випадку можна у фазу цвітіння додати розведене у воді рідке добриво. Вам потрібно буде повторювати цей крок не рідше одного разу на місяць.

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