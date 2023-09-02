Посадіть ці рослини вдома і забудьте про плісняву на стінах: топ-5 кімнатних квітів

Як бонус вони діють як чудові натуральні освіжувачі повітря!

Вологість у будинку – проблема, яку необхідно вирішувати якнайшвидше, щоб уникнути наслідків у вигляді плісняви та неприємних запахів. Звичайно, є безліч хімікатів, а також підручних засобів, які справляються з цією проблемою, однак і у матінки природи є свої варіанти.

Існують рослини, стійкі до вологості та здатні боротися із пліснявою на стінах, поглинати вологу та очищати повітря, пише портал santeplus. Це справжні осушувачі, які витягують частинки води із повітря через листя.

Як позбутися плісняви за допомогою рослин

Пальми

Пальми вбирають частину вологи через своє листя і відмінно допомагають видалити забруднювальні речовини з повітря в будинку, особливо формальдегід. Наявність пальми допоможе очистити навколишнє середовище та позбутися цієї токсичної речовини.

Спатіфілум

Відомий як природний очищувач повітря, він має здатність поглинати частинки води в повітрі через своє листя. Перевага в тому, що він не потребує догляду.

Бостонська папороть

Відмінний зволожувач повітря природно виводить токсини і вбирає вологу, дозволяючи випаровуватися приємному запаху.

Орхідеї

Дуже красиві на вигляд, з їх елегантними і ніжними квітами, орхідеї часто зараховуються до рослин, що найбільш очищає повітря приміщенням. Дійсно, вони дуже корисні для покращення якості повітря, забезпечуючи кисень та видаляючи хімічні речовини, такі як формальдегід, ксилол або толуол. В результаті вони значно зменшують утворення плісняви на стінах.

Бромелії

Ці рослини відомі тим, що фільтрують шкідливі речовини, такі як ртуть, а також широко використовуються для поглинання неприємних запахів та диму, особливо від приготування їжі. Якщо ви шукаєте справжній екологічно чистий освіжувач повітря, це кімнатна рослина для вас!

"Телеграф" писав раніше, як позбутися плісняви у ванній кімнаті. Експерти підказали простий, але дієвий метод.