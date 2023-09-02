Посадите эти растения дома и забудьте о плесени на стенах: топ-5 комнатных цветов

В качестве бонуса они действуют как отличные натуральные освежители воздуха!

Влажность в доме – проблема, которую необходимо решать как можно скорее, чтобы избежать последствий в виде плесени и неприятных запахов. Конечно есть множество химикатов, а также подручных средств, которые справляются с этой проблемой, однако и у матушки природы есть свои варианты.

Существуют растения, устойчивые к влажности и способные бороться с плесенью на стенах, поглощать влагу и очищать воздух, пишет портал santeplus. Это настоящие осушители, которые вытягивают частицы воды из воздуха через листья.

Как избавиться от плесени с помощью растений

Пальмы

Пальмы впитывают часть влаги через свои листья и отлично помогают удалить загрязняющие вещества из воздуха в доме, особенно формальдегид. Наличие пальмы поможет очистить окружающую среду и избавиться от этого токсичного вещества.

Спатифиллум

Известный как природный очиститель воздуха, он обладает способностью поглощать частицы воды в воздухе через свои листья. Преимущество в том, что он не требует ухода.

Бостонский папоротник

Отличный увлажнитель воздуха естественным образом выводит токсины и впитывает влагу, позволяя испаряться приятному запаху.

Орхидеи

Очень красивые на вид, с их элегантными и нежными цветами, орхидеи часто причисляются к самым очищающим воздух помещениям растениям. Действительно, они очень полезны для улучшения качества воздуха, обеспечивая кислород и удаляя химические вещества, такие как формальдегид, ксилол или толуол. В результате они значительно уменьшают образование плесени на стенах.

Бромелии

Эти растения известны тем, что фильтруют вредные вещества, такие как ртуть, а также широко используются для поглощения неприятных запахов и дыма, особенно от приготовления пищи. Если вы ищете настоящий экологически чистый освежитель воздуха, это комнатное растение для вас!

"Телеграф" писал ранее, как избавиться от плесени в ванной комнате. Эксперты подсказали простой, но действенный метод.