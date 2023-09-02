Дерево нужно спасать: что делать, если на яблоках появились черные точки
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Появление черных точек на яблоках может говорить о серьезных проблемах
Садоводы с нетерпением ждут, когда на деревьях появятся долгожданные плоды. Но радость от урожая могут омрачить признаки заболевания у дерева. Появившиеся на яблоках черные точки, как и гниющие на дереве плоды, могут свидетельствовать сразу о нескольких серьезных проблемах, которые необходимо решать как можно скорее.
Почему на яблоках появляются черные точки
Если черные пятна появились не только на плодах, но и на листьях, это может быть признак недостатка железа — хлороз.
Если на улице долгое время стояла сырая и прохладная погода, то это может привести к образованию грибкового заболевания — парши или мухоседа.
Хоть эти заболевания и не влияют на вкус плодов и их можно употреблять в пищу, деревья необходимо вылечить.
Как и чем лечить яблоню
От парши. Осенью необходимо утилизировать листья и падалицу. После листопада обработать яблони 10%-ным раствором аммиачной селитры (или 7%-ным раствором мочевины).
Весной, до набухания почек, обработать дерево 3%-ной бордоской жидкостью.
Хлороз можно победить удобрениями с высоким содержанием железа. Подойдет железный купорос. После листопада необходимо опрыскать дерево раствором купороса (300 гр/10 л воды).
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