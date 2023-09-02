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Дерево потрібно рятувати: що робити, якщо на яблуках з’явилися чорні цятки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Яблуня
Яблуня. Фото Pexels

Поява чорних цяток на яблуках може говорити про серйозні проблеми

Садівники з нетерпінням чекають, коли на деревах з’являться довгоочікувані плоди. Але радість від урожаю можуть затьмарити ознаки захворювання у дерева. Чорні цятки, що з’явилися на яблуках, як і плоди, що гниють на дереві, можуть свідчити відразу про кілька серйозних проблем, які необхідно вирішувати якнайшвидше.

Чому на яблуках з’являються чорні цятки

Якщо чорні плями з’явилися не лише на плодах, а й на листі, це може бути ознака нестачі заліза – хлороз.

Якщо на вулиці довгий час стояла сира та прохолодна погода, то це може призвести до утворення грибкового захворювання – парші чи мухосіду.

Хоча ці захворювання і не впливають на смак плодів і їх можна вживати, дерева необхідно вилікувати.

Як і чим лікувати яблуню

Від парші. Восени необхідно утилізувати листя та падалицю. Після листопада обробити яблуні 10% розчином аміачної селітри (або 7% розчином сечовини). Навесні, до набухання нирок, обробити дерево 3% бордоською рідиною.

Хлороз можна перемогти добривами із високим вмістом заліза. Підійде залізний купорос. Після листопада необхідно обприскати дерево розчином купоросу (300 г/10 л води).

Раніше "Телеграф" розповідав, що обов’язково треба зробити зі сливою восени.

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#Дерева #Сад #Яблуня #Сад і город