Праздник 3 сентября: что нельзя делать на Фаддея Проповедника, если не хотите обеднеть

В народе бытовало несколько погодных примет на Фадеев день

В воскресенье, 3 сентября, в православной церкви отмечается день, посвященный памяти святого Фаддея, который был одним из апостолов из числа семидесяти. В народе этот праздник называют Фаддеем-Проповедником, или Фадеев день.

Наши предки в этот день собирали последний урожай яблок для долгосрочного хранения. Собирали урожай в утренние часы, когда яблока еще не прогрелись на солнце. Это делалось очень осторожно, чтобы не повредить плоды, иначе они быстро портились. Считалось плохой приметой повредить спелое яблоко при сборе.

В народе существовало несколько погодных примет в Фадеев день. Если 3 сентября было ясным, то весь сентябрь будет теплым. Холодный ветер и желтеющие листья на березах предвещали холодную погоду зимой.

Что нельзя делать 3 сентября

Слушать советы, которые дают чужие люди — появятся новые проблемы.

Ходить по магазинам, тратить крупные суммы — к финансовым потерям в будущем.

Принимать гостей — к конфликтам и проблемам в семье.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября вступил в силу новый церковный календарь — новоюлианский. Теперь украинцы будут праздновать большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.