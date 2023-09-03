Свято 3 вересня: що не можна робити на Фаддея Проповідника, якщо не хочете збідніти

У народі існувало кілька погодних прикмет на Фадєєв день

У неділю, 3 вересня, у православній церкві відзначається день, присвячений пам’яті святого Фаддея, який був одним з апостолів із числа сімдесяти. У народі це свято називають Фаддеєм-Проповідником, або Фадєєв день.

Наші пращури цього дня збирали останній урожай яблук для довгострокового зберігання. Збирали врожай вранці, коли яблука ще не прогрілися на сонці. Це робилося дуже обережно, щоб не зашкодити плодам, інакше вони швидко псувалися. Вважалося поганою прикметою пошкодити стигле яблуко під час збирання.

У народі існувало кілька погодних прикмет у Фадєєв день. Якщо 3 вересня було ясним, то весь вересень буде теплим. Холодний вітер і жовте листя на березах віщували холодну погоду взимку.

Що не можна робити 3 вересня

Слухати поради, які дають чужі люди — з’являться нові проблеми.

Ходити магазинами, витрачати великі суми — до фінансових втрат у майбутньому.

Приймати гостей — до конфліктів та проблем у сім’ї.

Раніше ми повідомляли, що з 1 вересня набув чинності новий церковний календар — новоюліанський. Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями.