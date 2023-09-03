Что нужно сделать с почвой сразу после сбора картошки: знают не все

Картофель значительно истощает ресурсы земли

Опытные дачники осведомлены о том, что картофель забирает питательные вещества из почвы, поэтому необходимо провести процесс ее восстановления. В случае небрежности в этом вопросе, возможны трудности с качеством урожая картошки в следующем сезоне.

Даже если вы не планируете заново высаживать корнеплоды, восстановления почвы можно достичь, используя различные виды сидератов. Однако наилучшими вариантами, которые успешно проявили себя, являются вика, фацелия и рапс, пишет sadogorod.

Как восстановить почву после картофеля

Смесь сидератов, состоящая из рапса (половина объема семян), вики и фацелии (по 25% каждого), после их срезки и внесения в почву, способствует восстановлению баланса питательных веществ и значительному улучшению качества почвы, что благоприятно сказывается на будущих урожаях.

Отметим, что регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Однако не все дачники знают, что одни культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже.