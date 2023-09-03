Що потрібно зробити з ґрунтом відразу після збору картоплі: знають не всі

Картопля значно виснажує ресурси землі

Досвідчені дачники обізнані про те, що картопля забирає поживні речовини із ґрунту, тому необхідно провести процес його відновлення. У разі недбалості в цьому питанні можливі труднощі з якістю врожаю картоплі наступного сезону.

Навіть якщо ви не плануєте заново висаджувати коренеплоди, відновлення ґрунту можна досягти, використовуючи різні види сидератів. Однак найкращими варіантами, які успішно проявили себе, є віка, фацелія та ріпак, пише sadogorod.

Як відновити ґрунт після картоплі

Суміш сидератів, що складається з ріпаку (половина обсягу насіння), віки та фацелії (по 25% кожного), після їх зрізання та внесення у ґрунт, сприяє відновленню балансу поживних речовин та значному покращенню якості ґрунту, що сприятливо позначається на майбутніх урожаях.

Зазначимо, що регулярне удобрювання рослин у саду та городі допомагає ефективно боротися з бур’янами, шкідниками та хворобами. Однак не всі дачники знають, що одні культури потребують добрив дуже сильно, тоді як інші — набагато рідше.