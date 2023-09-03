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Що потрібно зробити з ґрунтом відразу після збору картоплі: знають не всі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Відновлюємо ґрунт після збирання врожаю картоплі Новина оновлена 03 вересня 2023, 11:31
Відновлюємо ґрунт після збирання врожаю картоплі. Фото Pixabay

Картопля значно виснажує ресурси землі

Досвідчені дачники обізнані про те, що картопля забирає поживні речовини із ґрунту, тому необхідно провести процес його відновлення. У разі недбалості в цьому питанні можливі труднощі з якістю врожаю картоплі наступного сезону.

Навіть якщо ви не плануєте заново висаджувати коренеплоди, відновлення ґрунту можна досягти, використовуючи різні види сидератів. Однак найкращими варіантами, які успішно проявили себе, є віка, фацелія та ріпак, пише sadogorod.

Як відновити ґрунт після картоплі

Суміш сидератів, що складається з ріпаку (половина обсягу насіння), віки та фацелії (по 25% кожного), після їх зрізання та внесення у ґрунт, сприяє відновленню балансу поживних речовин та значному покращенню якості ґрунту, що сприятливо позначається на майбутніх урожаях.

Зазначимо, що регулярне удобрювання рослин у саду та городі допомагає ефективно боротися з бур’янами, шкідниками та хворобами. Однак не всі дачники знають, що одні культури потребують добрив дуже сильно, тоді як інші — набагато рідше.

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#Картопля #Город