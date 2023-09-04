Агафон Огуменник: что нельзя делать 4 сентября, чтобы не навлечь на себя неприятности

В этот день старались задобрить домовых и лесных духов

В понедельник, 4 сентября, христиане за церковным календарем отмечают день святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрерия, Акиндина, Севериана и Зинона, которые понесли смерть за свою веру во Христа в период правления императора Максимиана. Этот праздник также известен в народе как День Агафона-Огуменника.

Согласно народным преданиям, именно 4 сентября появляется лесной дух, который шалит и проказничает в этот день. По легенде, если не защитить амбары от этого духа, он может распутать снопы и разбросать сено. Поэтому мужчины обводили амбары (гумно) круговыми движениями, запрещая кому-либо выходить за пределы круга. Вот отсюда и происходит название праздника — Агафон Огуменник.

Женщины старались задобрить домовых. Они готовили пироги и оставляли их в различных местах в дома — в конюшне, в бане, на чердаке, и у печки, чтобы предотвратить возможные неприятности для хозяев.

Что нельзя делать 4 сентября

Дарить и принимать подарки — можно навлечь на себя неприятности.

Ходить в лес — есть большая вероятность заблудиться.

Давать деньги в долг — не вернутся.

Подметать пол и убираться в доме – к финансовым трудностям.

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу новый церковный календарь — новоюлианский. Теперь украинцы будут праздновать большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.