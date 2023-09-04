Агафон Огуменник: що не можна робити 4 вересня, щоб не накликати неприємності

Цього дня намагалися задобрити домовиків та лісних духів

У понеділок, 4 вересня, християни за церковним календарем відзначають день святих мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрерія, Акиндіна, Северіана та Зінона, які зазнали смерті за свою віру в Христа під час правління імператора Максиміана. Це свято також відоме у народі як День Агафона-Огуменника.

Згідно з народними переказами, саме 4 вересня з’являється лісовий дух, який пустує в цей день. За легендою, якщо не захистити комори від цього духа, він може розплутати снопи та розкидати сіно. Тому чоловіки обводили комори (гумно) круговими рухами, забороняючи будь-кому виходити за межі кола. Ось звідси і походить назва свята — Агафон Огуменник.

Жінки намагалися задобрити домовиків. Вони готували пироги і залишали їх у різних місцях в оселі — у стайні, у лазні, на горищі, і біля грубки, щоб запобігти можливим неприємностям для господарів.

Що не можна робити 4 вересня

Дарувати і приймати подарунки — можна накликати неприємності.

Ходити в ліс — є велика ймовірність заблукати.

Давати гроші у борг — не повернуться.

Підмітати підлогу та прибиратися в оселі – до фінансових труднощів.

Нагадаємо, що з 1 вересня набув чинності новий церковний календар – новоюліанський. Тепер українці святкуватимуть великі церковні свята з фіксованими датами разом із європейцями.