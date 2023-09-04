Цветы останутся целыми и невредимыми: как отвадить мышей от тюльпанов гуманными способами

Если этого не сделать, о цветах придется забыть.

Многим любителям луковичных цветочных насаждений, в том числе и тюльпанов, каждый год приходится решать проблему защиты клумб от грызунов. Нередко луковицы тюльпанов, неважно были они высажены в осенний период или же остались лежать до весны, оказываются съеденными.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, существуют несколько способов, как уберечь луковицы тюльпанов от мышей. Среди них использование веществ с выраженным запахом и неприятным вкусом, создание для луковиц в земле заборов из металла или пластика и уничтожение грызунов.

Стоит отметить, что для надежности следует использовать все три способа одновременно, однако можно обойтись и без последнего, оставаясь гуманными.

Как защитить луковицы тюльпанов от мышей

Специальные ящики и контейнеры не дадут мышам подобраться к луковицам тюльпанов. Закопайте их в грунт полностью или оставьте верхнюю часть над уровнем земли. Поскольку ящики не перекроют доступ сверху, можно накрыть их с помощью сетки из пластика или металла, но важно, чтобы конструкция не мешала свободному росту растений.

Отпугнуть мышей можно дегтем и дегтевым мылом. В лунку к луковицам нужно добавить опилки, пропитанные раствором дегтя (на 1 л воды 20 мл дегтя). Смесь для отпугивания следует приготовить за 2 дня до посадки. Также луковицы можно на час замочить в растворе из 1 л воды и столовой ложки дегтя.

Еще одним дополнительным средством защиты тюльпанов от мышей может быть их общая высадка на клумбу с рябчиками и нарциссами. Их луковицы ядовиты, обладают неприятным запахом, поэтому грызуны даже не подойдут к клумбе, и все цветы не пострадают.

Также важно и правильно соседство тюльпанов с другими весенними цветами. Отмечается, что лучше не сажать тюльпаны рядом с розами. Несмотря на то, что их период цветения не совпадает, розам соседство тюльпанов может навредить.