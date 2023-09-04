Квіти залишаться цілими та неушкодженими: як відвадити мишей від тюльпанів гуманними способами

Якщо цього не зробити, про квіти доведеться забути.

Багатьом шанувальникам цибулинних квіткових насаджень, у тому числі і тюльпанів, щороку доводиться розв'язувати проблему захисту клумб від гризунів. Нерідко цибулини тюльпанів, вони були висаджені в осінній період або ж залишилися лежати до весни, виявляються з’їденими.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, існують кілька способів, як уберегти цибулини від мишей. Серед них використання речовин із вираженим запахом та неприємним смаком, створення для цибулин у землі огорож з металу або пластику та знищення гризунів.

Варто зазначити, що для надійності слід використовувати всі три способи одночасно, проте можна обійтися без останнього, залишаючись гуманними.

Як захистити цибулини тюльпанів від мишей

Спеціальні ящики та контейнери не дадуть мишам підібратися до цибулин тюльпанів. Закопайте їх у ґрунт повністю або залиште верхню частину над рівнем землі. Оскільки ящики не перекриють доступ зверху, можна накрити їх за допомогою сітки із пластику або металу, але важливо, щоб конструкція не заважала вільному зростанню рослин.

Відлякати мишей можна дьогтем та дьогтьовим милом. У лунку до цибулин потрібно додати тирсу, просочені розчином дьогтю (на 1 л води 20 мл дьогтю). Суміш для відлякування слід приготувати за 2 дні до посадки. Також цибулини можна на годину замочити у розчині з 1 л води та столової ложки дьогтю.

Ще одним додатковим засобом захисту тюльпанів від мишей може бути їхня загальна висадка на клумбу з рябчиками і нарцисами. Їхні цибулини отруйні, мають неприємний запах, тому гризуни навіть не підійдуть до клумби, і всі квіти не постраждають.

Також важливе і правильне сусідство тюльпанів з іншими весняними квітами. Зазначається, що краще не садити тюльпани поруч із трояндами. Попри те, що їхній період цвітіння не збігається, троянд сусідство тюльпанів може нашкодити.