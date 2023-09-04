Как понять, что тыква созрела: эти признаки никогда не обманывают

Когда и как правильно собирать урожай тыквы

Осень — пора сбора урожая тыквы. Чтобы овощ был вкусный и хранился долго, нужно вовремя сорвать его. Сроки созревания тыквы обычно разные для разных сортов. Скороспелые сорта приобретают характерную окраску, когда полностью созревают. Но есть и такие сорта, спелость которых просто по цвету кожуры не определить. И тогда нужно ориентироваться на другие признаки.

Как понять, что тыква созрела

Есть несколько признаков, по которым можно понять, что тыква готова к сбору.

Плотная кора. При надавливании на кожуру на ней не должны оставаться вмятины. Только мускатная тыква может слегка прогнуться, так как кожура у нее более тонкая. В таком случае спелость лучше определять по цвету кожуры: она должна быть светло-коричневой или бежевой. Кора обыкновенной зрелой тыквы обычно насыщенно-желтого, коричневого или оранжевого цвета.

Четкий рисунок. У спелых овощей ярко выражен рисунок. Он отсутствует только у зеленоплодных сортов.

Жесткая плодоножка. Плеть, на которой располагается плод, при созревании твердеет и становится более светлой. У созревшей тыквы плодоножка очень жесткая, ее невозможно надломить без секатора.

Звонкий звук. Как и арбуз, при постукивании по коре спелая тыква издает не глухой, а отчетливый звук.

Как правильно собирать тыкву

Во время сбора тыквы важно не отрывать плодоножку. Без хвостика плоды очень быстро сгниют. Некоторые дачники срезают тыквы садовыми ножницами и оставляют хвостик длиной 3-4 см.

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