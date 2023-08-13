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Тыква будет слаще меда: секретная подкормка опытных дачников

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Яркие плоды тыквы очень вкусные
Яркие плоды тыквы очень вкусные. Фото Pexels

Не поленитесь внести подкормку, чтобы вырастить крупные и вкусные плоды

Мечта каждого дачника — получить богатый урожай вкусных фруктов и овощей. Чтобы вырастить вкусную сладкую тыкву одними прополками и поливами не обойтись. Нужно грамотно использовать удобрения.

За сезон тыкву подкармливают три раза.

Первая подкормка используется спустя 10 дней после высадки рассады или через три недели после посева семян в открытый грунт. Идеальным в это время будет так называемое зеленое удобрение (из одуванчиков или скошенной травы).

Вторая подкормка проводится летом, до начала цветения. В это время под кусты вносят раствор коровяка.

В качестве летнего удобрения подходит нитрофоска (10 г на один куст). Гранулы вносят в сухом виде, а затем просто поливают растения. После того как у тыквы появятся усы понадобится 15 г нитрофоски, которую предварительно нужно развести водой в соответствии с инструкцией.

Третья подкормка вносится в период формирования плодов. В августе тыкву нужно обязательно подкормить древесной золой. Золу можно просто рассыпать на грядках с тыквой (из расчета 1 стакан золы на 1 куст) и полить, либо смешать настой (100 г золы залить 10 л горячей воды и настоять 2-3 дня).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое удобрение нужно использовать для свеклы и моркови.

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#Тыква #Удобрения #Огород #Сад и огород