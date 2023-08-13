Гарбуз буде солодшим за мед: секретне підживлення досвідчених дачників

Не полінуйтеся внести підгодівлю, щоб виростити великі та смачні плоди

Мрія кожного дачника – отримати багатий урожай смачних фруктів та овочів. Щоб виростити смачний солодкий гарбуз одними прополками та поливами не обійтися. Потрібно грамотно використати добрива.

За сезон гарбуз підгодовують тричі.

Перше підживлення використовується через 10 днів після висадки розсади або через три тижні після посіву насіння гарбуза у відкритий ґрунт. Ідеальним у цей час буде так зване зелене добриво (з кульбаб або скошеної трави).

Друге підживлення проводиться влітку, до початку цвітіння. Саме тоді під кущі вносять розчин коров’яку.

Також влітку використовують нітрофоску (10 г на один кущ). Гранули вносять у сухому вигляді, а потім просто поливають рослини. Після того як у гарбуза з’являться вуса, знадобиться 15 г нітрофоски, яку попередньо потрібно розвести водою відповідно до інструкції.

Третє підживлення вноситься в період формування плодів. У серпні гарбуз потрібно обов’язково підгодувати деревною золою. Золу можна просто розсипати на грядках з гарбузом (з розрахунку 1 склянка золи на 1 кущ) і полити, або змішати настій (100 г золи залити 10 л гарячої води та настояти 2-3 дні).

Раніше "Телеграф" розповідав, яке добриво потрібно використовувати для буряків та моркви.