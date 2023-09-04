Як зрозуміти, що гарбуз дозрів: ці ознаки ніколи не дурять

Коли та як правильно збирати врожай гарбуза

Осінь — пора збирання врожаю гарбуза. Щоб овоч був смачний та довго зберігався, потрібно вчасно зірвати його. Терміни дозрівання гарбуза зазвичай різні для різних сортів. Швидкостиглі сорти набувають характерного забарвлення, коли повністю дозрівають. Але є такі сорти, стиглість яких просто за кольором шкірки не визначити. І тоді слід орієнтуватися на інші ознаки.

Як зрозуміти, що гарбуз дозрів

Є кілька ознак, за якими можна зрозуміти, що гарбуз готовий до збору.

Щільна кора. При натисканні на шкірку на ній не повинні залишатися вм’ятини. Тільки мускатний гарбуз може злегка прогнутися, оскільки шкірка у нього тонша. У такому разі стиглість краще визначати за кольором шкірки: вона має бути світло-коричневою або бежевою. Кора звичайного зрілого гарбуза зазвичай насичено-жовтого, коричневого або оранжевого кольору.

Чіткий малюнок. У стиглих овочів яскраво виражений малюнок. Він відсутній тільки в зелених сортів.

Жорстка плодоніжка. Батоги, на яких розташовується плід, при дозріванні тверднуть і стають світлішими. У дозрілого гарбуза плодоніжка дуже жорстка, її неможливо надламати без секатора.

Дзвінкий звук. Як і кавун, при постукуванні по корі стиглий гарбуз видає не глухий, а виразний звук.

Як правильно збирати гарбуз

Під час збирання гарбуза важливо не відривати плодоніжку. Без хвостика плоди дуже швидко згниють. Деякі дачники зрізають гарбузи садовими ножицями та залишають хвостик завдовжки 3-4 см.

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