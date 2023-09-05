От косточки до деревца: как вырастить авокадо в домашних условиях

Если вы любитель авокадо, этот материал для вас

Плоды авокадо полезны благодаря витаминам и минералам. Они содержат витамин К (14,6 мг на 100 г продукта), а также витамины С и В6, калий. Их широко используются в кулинарии для приготовления салатов, сэндвичей, различных соусов. А поскольку родом это растение из Центральной Америки, самый популярный соус из его плодов — это гуакамоле. Если вы купили авокадо, рекомендуем обязательно сделать гуакамоле и приготовить тушеную говядину по мексиканскому рецепту, с которой прекрасно сочетается этот соус.

А как вырастить авокадо в воде из оставшейся косточки, показывает пользователь kirgisska в TikTok. Процесс укоренения занимает до одного месяца, через два месяца растение было посажено в землю.

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

Для начала нужно аккуратно хорошо промыть косточку. Потом приготовьте три зубочистки и шило (или другой инструмент с тонким острым концом).

Скриншот с видео

Дальнейшие шаги:

Нужно проткнуть в косточке три отверстия под зубочистки под углом 120 градусов . Сделав это, вставьте в них зубочистки.

под зубочистки . Сделав это, вставьте в них зубочистки. Выберите посуду, в которой проращивать росток — стакан или бокал. Учтите, что на стенках посуды будет скапливаться налет от воды и корней, поэтому берите с гладкими стенками, которую будет легко отмыть.

"Подвесьте" на зубочистках косточку над водой. Если она не круглая, то более острым концом вверх. Вода не должна доставать до зубочисток, при этом низ косточки должен быть в воде.

Скриншот с видео. Ростку авокадо 1 месяц.

Проверяйте уровень воды и подливайте по мере испарения каждые 1-2 дня , не реже. Стоять емкость должна в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Через несколько недель косточка должна прорасти и пустить корни.

, не реже. Стоять емкость должна в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Через несколько недель косточка должна прорасти и пустить корни. Раз в неделю можно менять воду. Если косточка авокадо треснула и распались на две части, но уже есть маленький корешок, то сажайте росток в почву.

Скриншот с видео. Ростку авокадо 2 месяца.

Скриншот с видео. Ростку авокадо 2 месяца.

Когда корни станут длиной не менее 4 см , а росток вытянется — можно пересаживать в подготовленный грунт. Глубина горшка должна составлять не менее 15 см.

, а росток вытянется — можно пересаживать в подготовленный грунт. Глубина горшка должна составлять не менее 15 см. На дно насыпьте 1-2 см керамзита или другого дренажа, затем насыпьте почву. Сделайте углубление и поместите в него косточку. Поливайте умеренно, чтобы саженец не загнил.

Скриншот с видео

Позже, по мере роста растения, нужно будет пересадить его в высокий напольный горшок, поскольку корень у авокадо очень длинный. Первые годы авокадо будет приносить только эстетическое удовольствие, а впоследствии может и порадовать плодами.

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