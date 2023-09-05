От косточки до деревца: как вырастить авокадо в домашних условиях
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Если вы любитель авокадо, этот материал для вас
Плоды авокадо полезны благодаря витаминам и минералам. Они содержат витамин К (14,6 мг на 100 г продукта), а также витамины С и В6, калий. Их широко используются в кулинарии для приготовления салатов, сэндвичей, различных соусов. А поскольку родом это растение из Центральной Америки, самый популярный соус из его плодов — это гуакамоле. Если вы купили авокадо, рекомендуем обязательно сделать гуакамоле и приготовить тушеную говядину по мексиканскому рецепту, с которой прекрасно сочетается этот соус.
А как вырастить авокадо в воде из оставшейся косточки, показывает пользователь kirgisska в TikTok. Процесс укоренения занимает до одного месяца, через два месяца растение было посажено в землю.
Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Для начала нужно аккуратно хорошо промыть косточку. Потом приготовьте три зубочистки и шило (или другой инструмент с тонким острым концом).
Дальнейшие шаги:
- Нужно проткнуть в косточке три отверстия под зубочистки под углом 120 градусов. Сделав это, вставьте в них зубочистки.
- Выберите посуду, в которой проращивать росток — стакан или бокал. Учтите, что на стенках посуды будет скапливаться налет от воды и корней, поэтому берите с гладкими стенками, которую будет легко отмыть.
- "Подвесьте" на зубочистках косточку над водой. Если она не круглая, то более острым концом вверх. Вода не должна доставать до зубочисток, при этом низ косточки должен быть в воде.
- Проверяйте уровень воды и подливайте по мере испарения каждые 1-2 дня, не реже. Стоять емкость должна в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Через несколько недель косточка должна прорасти и пустить корни.
- Раз в неделю можно менять воду. Если косточка авокадо треснула и распались на две части, но уже есть маленький корешок, то сажайте росток в почву.
- Когда корни станут длиной не менее 4 см, а росток вытянется — можно пересаживать в подготовленный грунт. Глубина горшка должна составлять не менее 15 см.
- На дно насыпьте 1-2 см керамзита или другого дренажа, затем насыпьте почву. Сделайте углубление и поместите в него косточку. Поливайте умеренно, чтобы саженец не загнил.
Позже, по мере роста растения, нужно будет пересадить его в высокий напольный горшок, поскольку корень у авокадо очень длинный. Первые годы авокадо будет приносить только эстетическое удовольствие, а впоследствии может и порадовать плодами.
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