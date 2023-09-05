Від кісточки до деревця: як виростити авокадо в домашніх умовах

Якщо ви любите авокадо, цей матеріал для вас

Плоди авокадо корисні завдяки вітамінам та мінералам. Вони містять вітамін К (14,6 мг на 100 г продукту), а також вітаміни С та В6, калій. Їх широко використовують у кулінарії для приготування салатів, сендвічів, різних соусів. А оскільки родом ця рослина з Центральної Америки, найпопулярніший соус з її плодів – це гуакамоле. Якщо ви купили авокадо, рекомендуємо обов’язково зробити гуакамоле і приготувати тушковану яловичину за мексиканським рецептом, з якою чудово поєднується цей соус.

А як виростити авокадо у воді з кісточки, що залишилася, показує користувач kirgisska в TikTok. Процес укорінення займає до одного місяця, за два місяці рослина була посаджена в землю.

Як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах

Для початку потрібно акуратно добре промити кісточку. Потім приготуйте три зубочистки та шило (або інший інструмент із тонким гострим кінцем).

Скріншот з відео

Подальші кроки:

Потрібно проткнути в кісточці три отвори під зубочистки під кутом 120 градусів . Зробивши це, вставте в них зубочистки.

під зубочистки . Зробивши це, вставте в них зубочистки. Виберіть посуд, в якому пророщувати паросток — склянку або келих. Врахуйте, що на стінках посуду буде накопичуватися наліт від води та коріння, тому беріть з гладкими стінками, яку легко відмити.

"Підвісьте" на зубочистках кісточку над водою. Якщо вона не кругла, то гострішим кінцем вгору. Вода не повинна діставати до зубочисток, причому близько третини кісточки має бути у воді.

Скріншот із відео. Паростку авокадо 1 місяць.

Перевіряйте рівень води та підливайте в міру випаровування кожні 1-2 дні , не рідше. Стояти ємність повинна в добре освітленому місці, але не під прямим сонячним промінням. Через кілька тижнів кісточка має прорости та пустити коріння.

, не рідше. Стояти ємність повинна в добре освітленому місці, але не під прямим сонячним промінням. Через кілька тижнів кісточка має прорости та пустити коріння. Раз на тиждень можна міняти воду. Якщо кісточка авокадо тріснула і розпалися на дві частини, але вже є маленький корінець, то садіть паросток у ґрунт.

Скріншот із відео. Паростку авокадо 2 місяці.

Скріншот із відео. Паростку авокадо 2 місяці.

Коли коріння стане довжиною не менш як 4 см , а паросток витягнеться, можна пересаджувати в підготовлений ґрунт. Глибина горщика повинна становити щонайменше 15 см.

, а паросток витягнеться, можна пересаджувати в підготовлений ґрунт. Глибина горщика повинна становити щонайменше 15 см. На дно насипте 1-2 см керамзиту чи іншого дренажу, потім насипте ґрунт. Зробіть заглиблення та помістіть у нього кісточку. Поливайте помірно, щоб саджанець не загнив.

Скріншот з відео

Пізніше, у міру зростання рослини, потрібно буде пересадити її у високий горщик, який ставиться на підлогу, оскільки корінь в авокадо дуже довгий. Перші роки авокадо приноситиме лише естетичне задоволення, а згодом може і порадувати плодами.

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