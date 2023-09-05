Від кісточки до деревця: як виростити авокадо в домашніх умовах
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Якщо ви любите авокадо, цей матеріал для вас
Плоди авокадо корисні завдяки вітамінам та мінералам. Вони містять вітамін К (14,6 мг на 100 г продукту), а також вітаміни С та В6, калій. Їх широко використовують у кулінарії для приготування салатів, сендвічів, різних соусів. А оскільки родом ця рослина з Центральної Америки, найпопулярніший соус з її плодів – це гуакамоле. Якщо ви купили авокадо, рекомендуємо обов’язково зробити гуакамоле і приготувати тушковану яловичину за мексиканським рецептом, з якою чудово поєднується цей соус.
А як виростити авокадо у воді з кісточки, що залишилася, показує користувач kirgisska в TikTok. Процес укорінення займає до одного місяця, за два місяці рослина була посаджена в землю.
Як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах
Для початку потрібно акуратно добре промити кісточку. Потім приготуйте три зубочистки та шило (або інший інструмент із тонким гострим кінцем).
Подальші кроки:
- Потрібно проткнути в кісточці три отвори під зубочистки під кутом 120 градусів. Зробивши це, вставте в них зубочистки.
- Виберіть посуд, в якому пророщувати паросток — склянку або келих. Врахуйте, що на стінках посуду буде накопичуватися наліт від води та коріння, тому беріть з гладкими стінками, яку легко відмити.
- "Підвісьте" на зубочистках кісточку над водою. Якщо вона не кругла, то гострішим кінцем вгору. Вода не повинна діставати до зубочисток, причому близько третини кісточки має бути у воді.
- Перевіряйте рівень води та підливайте в міру випаровування кожні 1-2 дні, не рідше. Стояти ємність повинна в добре освітленому місці, але не під прямим сонячним промінням. Через кілька тижнів кісточка має прорости та пустити коріння.
- Раз на тиждень можна міняти воду. Якщо кісточка авокадо тріснула і розпалися на дві частини, але вже є маленький корінець, то садіть паросток у ґрунт.
- Коли коріння стане довжиною не менш як 4 см, а паросток витягнеться, можна пересаджувати в підготовлений ґрунт. Глибина горщика повинна становити щонайменше 15 см.
- На дно насипте 1-2 см керамзиту чи іншого дренажу, потім насипте ґрунт. Зробіть заглиблення та помістіть у нього кісточку. Поливайте помірно, щоб саджанець не загнив.
Пізніше, у міру зростання рослини, потрібно буде пересадити її у високий горщик, який ставиться на підлогу, оскільки корінь в авокадо дуже довгий. Перші роки авокадо приноситиме лише естетичне задоволення, а згодом може і порадувати плодами.
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