Евтихий Тихий: что нельзя делать 6 сентября, чтобы удача всегда была рядом

В этот день ветер считается неблагоприятным, если идти против его направления

В эту среду в православной церкви отмечается память святого Евтихия, который был священномучеником и епископом, жившим в I веке, и также был учеником апостола Иоанна Богослова. Этот праздник в народе известен как день Евтихия Тихого.

Согласно преданиям, епископ Евтихий был известен своим умиротворенным нравом. Поэтому праздник, приуроченный к прославлению святого, также предполагалось проводить в спокойной и безмятежной обстановке.

6 сентября одежда, сделанная из льна, будет способствовать успеху в различных делах. Также, время проведенное в компании близких людей будет приносить радость и удачу. В этот день хозяйки занимались рукоделием, пели домашние песни и делились рассказами со своими подругами.

Что нельзя делать 6 сентября

Идти против ветра — придут неприятности; мечтать о чем-то хорошем на ветру — "выдует" из человека удачу.

Смотреть на восход солнца — в дом придет несчастье.

Трогать острые и режущие предметы — в делах начнутся сложности.

Громко ссориться, кричать, смеяться — в жизнь родных ворвутся большие трудности.

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу новый церковный календарь — новоюлианский. Теперь украинцы будут праздновать большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.